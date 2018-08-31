Нападение с ножом в Амстердаме: пострадали двое человек

Двое человек пострадали в результате нападения с ножом на центральном вокзале Амстердама. Полицейские открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения. Все трое госпитализированы.

По данным телеканала AT5, инцидент произошёл в туннеле вокзала. Очевидцы рассказывают о драке, которая впоследствии переросла в поножовщину.

После инцидента перекрыли две платформы, движение поездов было остановлено. Сначала полиция заявила, что потребуется эвакуация всех пассажиров с вокзала, но позже откзалась от этой идеи. Известно, что остановлено движение трамваев, которые отправляются от вокзала.

Полиция информацию пока не прокомментировала.