Песков прокомментировал "угрозы Путина раздавить украинскую армию"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об угрозах Путина раздавить украинскую армию, которые якобы прозвучали на переговорах "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 года. По словам Пескова, он "был практически на всех переговорах", но "не слышал такой фразы".

О том, что Путин якобы лично угрожал президенту Украины Петру Порошенко "раздавить его армию", написал в своих мемуарах бывший президент Франции Франсуа Олланд. Книга под названием "Уроки власти" вышла еще в апреле этого года, однако на ее фрагменты, касающиеся переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины, русскоязычные СМИ обратили внимание только сейчас. Олланд, наряду с Путиным, Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель, участвовал в этих переговорах в 2014 и 2015 годах.

По воспоминанием Олланда, "Порошенко с Путиным постоянно повышали друг на друга голос", а "российский президент однажды так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить армию своего визави". По мнению Олланда, это выдало ложь Путина о том, что российских войск на востоке Украины нет. После этого президент России "спохватился и взял себя в руки". При этом, как отмечает Олланд, "Путин всегда запугивает", когда ведет переговоры.

Олланд в своей книге также отмечает, что Путин хочет "максимально ослабить Киев в надежде со временем увидеть у власти в этой стране команду, более податливую Кремлю и более отдаленную от Евросоюза". А "больше всего он не хочет вступления Украины в НАТО и получения ею оружия, которое могло бы изменить баланс сил".

Глобальной же целью Путина экс-президент Франции считает "восстановление своего влияния на территориях бывшей советской империи". Серая зона, по мнению Олланда, уже сформировалась на границах с Украиной, Грузией, Молдовой и Азербайджаном. "Эти страны независимы, но ослаблены", – отмечает он.

Франсуа Олланд был президентом Франции с мая 2012 года по май 2017-го.

"Нормандская четверка" – четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД, которая занимается выработкой политического разрешения конфликта на востоке Украины. Встречи "четверки" проходят с июня 2014 года. Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров пройдет в Париже, однако точная их дата пока не определена.