Вселенский и Московский патриархи встретились в Стамбуле

В Стамбуле прошла встреча патриарха Константинопольского Варфоломея и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главный вопрос встречи двух иерархов православной церкви – обсуждалось ли создание на Украине единой поместной церкви, независимой от Московского патриархата.

Украинские СМИ со ссылкой на митрополита Галльского Эммануила сообщают, что Варфоломей проинформировал патриарха Кирилла о решении создать на Украине автокефальную церковь. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Глава Русской православной церкви от комментариев после встречи отказался. На вопрос, как он оценивает переговоры, патриарх ответил: "Всё хорошо".

С 1 по 3 сентября в Стамбуле состоится общее собрание епископата Константинопольской патриархии. Ожидается, что на нем обсудят вопрос о создании единой поместной украинской церкви.

Украинские власти предпринимали попытки создать поместную православную церковь, независимую от Московского патриархата, с 1991 года.

С просьбой создать автокефальную церковь к Варфоломею ранее обратился президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что Киев не намерен терпеть действия Русской православной церкви, которая, одобряет войну в Донбассе. Москва свое участие в военных действиях на стороне сепаратистов отрицает.

Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением к Константинопольскому патриархату не обращалась.

