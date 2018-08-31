В Москве трансгендера не приняли ни в женский, ни в мужской СИЗО

Арестованного в Москве трансгендера Назара Гулевича, известного по участию в телепередаче "Битва экстрасенсов", отказались поместить как в женский, так и в мужской следственные изоляторы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя московского управления ФСИН Анну Каретникову.

Гулевича, женщину от рождения, а затем сменившую пол с женского на мужской, арестовали 25 августа по подозрению в мошенничестве в сфере предпринимательства и отправили сначала в СИЗО №6, где содержатся только женщины. Врачи изолятора осмотрели обвиняемого и решили, что этот изолятор "не для него". Тогда Гулевича повезли в мужское СИЗО №3, но и там принимать его отказались. В итоге арестованного отправили в больницу при изоляторе "Матросская тишина". Каретникова отмечает, что в ней "находятся и женщины, и мужчины", так что "права арестованного по половому признаку точно не нарушены".

Трансгендерность – несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом – не является ни болезнью, ни психическим расстройством, однако в России трансгендерам отказывают в смене документов и они вынуждены обращаться в суд. СМИ сообщают, что Назар Гулевич все же успел поменять документы до своего ареста.