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В Москве задержали участников акции "Стратегия-31"

Акция движения "Стратегии-31" на Триуфальной площади в Москве в 2012 году (архивное фото)

В Москве на Триумфальной площади задержали семерых участников акции в поддержку свободы собраний "Стратегия-31". Об этом сообщает твиттер незарегистрированной партии "Другая Россия".

Участники акции развернули баннер с надписью "Запрещается запрещать", жгли файеры и выкрикивали лозунги. Акция не была согласована с мэрией Москвы.

"Другая Россия" проводит акции "Стратегии-31" на Триумфальной площади 31-го числа каждого месяца. Название мероприятия связано с 31-й статьей Конституции России, которая гарантирует свободу собраний.

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