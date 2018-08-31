В Москве задержали участников акции "Стратегия-31"

В Москве на Триумфальной площади задержали семерых участников акции в поддержку свободы собраний "Стратегия-31". Об этом сообщает твиттер незарегистрированной партии "Другая Россия".

Участники акции развернули баннер с надписью "Запрещается запрещать", жгли файеры и выкрикивали лозунги. Акция не была согласована с мэрией Москвы.

"Другая Россия" проводит акции "Стратегии-31" на Триумфальной площади 31-го числа каждого месяца. Название мероприятия связано с 31-й статьей Конституции России, которая гарантирует свободу собраний.