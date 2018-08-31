Вице-президент США и лидеры Конгресса простились с Маккейном

В столице США Вашингтоне в пятницу началось прощание с сенатором Джоном Маккейном, умершим в минувшую субботу.

Гроб с телом Маккейна был доставлен в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор. Он установлен в ротонде Капитолия - здания Конгресса США.

Проститься с Маккейном, который более 30 лет представлял Аризону в Сенате США, пришли лидеры Конгресса, представители обеих партий, в том числе коллеги Маккейна по Республиканской партии - спикер Палаты представителей Пол Райан и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. На церемонию прощания пришел также вице-президент Майк Пенс. Он лично выразил соболезнования матери Джона Маккейна 106-летней Роберте Маккейн.

Майк Пенс выступил над гробом сенатора Маккейна с речью.

Президент США Дональд Трамп не пришел на церемонию прощания. Он будет отсутствовать и на похоронах. Таково было желание сенатора Маккейна, который был жестким оппонентом Трампа.

В субботу в Вашингтоне пройдет поминальная служба по Маккейну. С речами выступят его бывшие соперники по президентским выборам - экс-президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Похороны сенатора пройдут в воскресенье в Аннаполисе.