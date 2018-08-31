"Уволили вчистую". Соцсети обсуждают гибель главы "ДНР"

При взрыве рядом с донецким кафе "Сепар" погиб глава "ДНР" Александр Захарченко.

​Глеб Павловский

† август спешит заканчиваясь

Александр Коляндр

Смерть Захарченко добавила 25 копеек к курсу доллара.

Недобрых комментариев закономерно много.

​Аркадий Бабченко

Говорят, Захарченко грохнули в тот момент, когда он шел поминать Кобзона.

Спасибо, Иосиф Давыдович!

В это раз - от всей души.

Олег Калашников

Награда нашла героя.

Наталья Шавшукова

точно не воскреснет? волнуюсь

Михаил Крутихин

Идут церемонии прощания с Джоном Маккейном и Аретой Франклин. А в России прощаются с Кобзоном и Захарченко. Контраст-то какой!

Александр Осовцов

Слушайте, а если в "ДНР" такие поминальные жертвы по Кобзону приносят, то по Путину они ж всё своё правительство в ад отправят?

Илья Вайцман

Вот только не смейтесь, но... Стоило умереть Кобзону, который заявлял, что "Донецк вернется к Украине только через его труп" - и не успели его похоронить, как тут же вчистую уволили Захарченко. Возможно, поменяют на менее агрессивную и менее алко- и наркозависимую фигуру, которая не будет в приступах галлюцинаций верещать про "броски на Киев и Лондон".

​Виктор Шендерович​

Те, кто развязывает войны, должны гибнуть. Идеальный вариант, конечно, арест и суд - и желательно, до того, как погибнут тысячи мирных людей, - но жизнь редко раскладывает идеальный пасьянс.

Предсказуема и реакция "антиукраинцев".

​Сергей Марков

Очевидно что это результат политики государственного терроризма который проводит киевский репрессивный режим и его иностранные кураторы. И результат гипермягкой позиции Москвы. Если Москва будет и дальше так уступать на Донбассе и на Украине то хунта просто убьет всех кто за Россию и никого за Россию там не будет. А потом они придут сюда на территорию Российской Федерации. Москва должна ответить жестко. И не бояться реакции США Германии Франции и Британии.

Но и в том, и в другом лагере многие считают, что внезапная смерть лидера "ДНР" была закономерной.

НеВротик

Террор — это реалия Гражданской войны.

Да и сам Захарченко — тоже реалия Гражданской войны.

Земля пухом.

ПОСТПРАВДА

Говорят убит Александр Захарченко. Не на войне. Ибо войны нет, одно хозяйство. Взорвали в кафе. Ну, а как еще мог окончить свой земной путь герой «Русской весны» ставший завхозом огромной «чёрной кассы»?

Игорь Эйдман

Убили путинского наместника в Донецке Захарченко. Примерно также в свое время взорвали гитлеровского генерального комиссара в Беларуси Вильгельма Кубе. Судьба военных преступников схожа, а финал их обычно печален.

У СБУ есть две основных версии произошедшего: криминальные разборки и ликвидация российскими спецслужбами, сообщает "Эхо Москвы" со слов руководителя аппарата главы СБУ Игоря Гуськова. В Сети, в свою очередь, высказывают самые разные предположения.

Александр Фельдман

Зачистка под новый референдум?

Мастер пера

Про убийство Захарченко: как раз недавно появились прогнозы о том, что в сентябре планируется замена действующего главы ДНР на бывшего министра безопасности непризнанной республики Ходаковского. Вот и произошла замена. Никто не ожидал, что она будет столь жесткая и бескомпромиссная. Впрочем, в ДНР все жёстко и по- настоящему: политика - это война, а война - политика.

​Сергей Марков

Убийство Захарченко. Версии. 1. СБУ. 2. военная разведка ВСУ. 3. Террористы одного из неонацистских батальонов. 4. Неожиданно но реально. Разведка одной из стран НАТО. Они тренируются на убийствах пророссийских военных деятелей в Донбассе. 5. Тот кто говорит как о возможной версии о российских спецслужбах - враг России.

Военный Осведомитель

Война?

Акитилоп

Источник сообщает, что Украина начала стягивать войска к границе с ДЛНР. Знали же твари !

Александр Кабанов

А, понятно. Убийство Захарченко. ДНР ответно мстит. Активные боевые действия. Порошенко вводит военное положение Выборы откладываются на неопределенный срок.

Кирилл Лятс

Похоже на провокацию ФСБ (или ГРУ), с целью эскалации и развязывания новой войны.

Павел Пряников

Зачистили всех, кто начинал "Русскую Весну" на Донбассе. Из последних остались только Ходаковский и Безлер (оба сидят тихо, понимая свою участь). Самые умные патриоты уехали заранее с Донбасса. Я ещё в самом начале, в 2014-м прогнозировал такой итог. Никакой вольницы, никакой альтернативной "порядку" идее власть не позволит реализоваться. Думаю, потихоньку власти и внутри России будут зачищать самых активных новороссов, особенно тех, кто не угомонился в своей мечте о "Русской Весне".

Максим Соколов

А оперативно работают.

Уже появились тонкие намеки на то, что убийство Захарченко, влекущее за собой обострение в Донбассе, есть ход, призванный отвлечь граждан РФ от пенсионной реформы.

Прогнозы по поводу того, как эта смерть повлияет на дальнейшее развитие отношений между Украиной и сепаратистскими областями, по большей части полны пессимизма, но есть и исключения.

Аркадий Дубнов

Устранение Захарченко - только повод для новой истерии. С обеих сторон. Перспективы унылые

Кирилл Шулика

Вроде теперь и прокремлевские СМИ пишут, что в Донецке взрывом убит Захарченко.

Что могу сказать?

1. Своей смертью он бы не умер, это было очевидно с самого начала.

2. Жаль, что Россия влезла на Донбасс. Он сам со всеми своими боевиками или кем там, должен быть внутренней проблемой Украины. Захарченко, кстати, гражданин этой страны.

3. Никакого Русского мира не будет нигде, кроме как в самой России. Россия должна принимать русских, потому что это их дом. Захарченко, Гиви, Моторола и прочие это жуткая антиреклама Русского мира. К счастью, они были этой антирекламой на территории Украины, а не России, но Россия все равно умудрилась туда влезть.

Кто убил - свои или диверсанты из Киева мне лично совершенно все равно. По мне и сам Захарченко был диверсантом из Киева.

Чеснаков

Сейчас что-либо прогнозировать бессмысленно. Очевидно лишь, что это может серьезно усложнить процесс мирного урегулирования.

НЕЗЫГАРЬ

А может и ускорить.

Сергей Полетаев

Со своей стороны дадим позитивный прогноз: поскольку от Захарченко в украинском кризисе почти ничего не зависело, поскольку он вместе со своим луганским коллегой был объектом Минских соглашений, а не субъектом, сегодняшнее покушение ничего не изменит. Погибшего главу сменит кто-то другой менее харизматичный, фамилии которого мало кто сможет вспомнить без подсказки. На фронте же все ограничится дежурными пострелушками, привязанными скорее к выборам украинского президента.



Да, Минск в тупике, но этот тупик по большому счету всех устраивает. Альтернатива — это снова война, в которой России придется открыто наступать и побеждать. Что делать с такой войной, не знает никто, включая и неизбежного победителя на поле боя.