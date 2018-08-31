В США предъявлены обвинения бизнес-партнеру Килимника

В Соединенных Штатах предъявлены обвинения Сэмюэлу Пэттену - бизнес-партнеру россиянина Константина Килимника, одного из обвиняемых по делу о вмешательстве России в выборы президента США, которое расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.

Как стало известно в пятницу, Пэттена обвиняют в нарушении закона о деятельности "иностранных агентов" - он, вопреки этому закону, не зарегистрировался как лицо, лоббирующее интересы украинской политической партии "Оппозиционный блок". Пэттену грозит до 5 лет лишения свободы, он пообещал сотрудничать со следствием.

Килимник долгое время работал вместе с Полом Манафортом, бывшим руководителем штаба Дональда Трампа, которого суд недавно признал виновным в ряде налоговых преступлений. В ближайшее время должен начаться еще один суд по делу Манафорта - на этот раз обвинения связаны с его деятельностью на Украине, в частности, в качестве консультанта бывшего президента Виктора Януковича. "Оппозиционный блок" - это политическая сила, в которую вошли ряд представителей бывшей Партии регионов Януковича, она выступает за улучшение отношений с Россией.

Согласно документам суда, компания Пэттена и Килимника, основанная в 2015 году, получила более 1 миллиона долларов за консультации для "оппозиционного блока". Утверждается также, что Пэттен работал и с нынешним мэром Киева Виталием Кличко.