Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью лидера сепаратистов так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

В тексте соболезнования говорится, что "подлое убийство" лидера поддерживаемых Россией сепаратистов совершили те, кто не хочет вести "реальный диалог с жителями юго-востока" Украины, а "делает опасную ставку" на то, "чтобы поставить народ Донбасса на колени". Кто это именно - Путин не пишет. Самого Захарченко он называет "настоящим народным лидером".

МИД России ранее обвинил Украину в убийстве Захарченко. В комментарии представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой говорится, что "есть все основания считать, что за его убийством стоит киевский режим". Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сказал, что убийство Захарченко "обнуляет смысл" Минских соглашений об урегулировании на востоке Украины.

Украина отвергает обвинения в причастности к убийству Захарченко. В Службе безопасности Украины высказали мнение, что он стал жертвой передела власти в так называемой "ДНР". Представитель МИД Украины Марьяна Беца написала: "Мегабыстрая реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует".

Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Он - единственный погибший при взрыве, при котором серьезные ранения также получил его приближенный Александр Тимофеев. Сепаратисты обвинили Украину в покушении и заявили о задержании нескольких человек, якобы причастных к взрыву.

Сообщается, что вместо Захарченко сепаратистов "ДНР" временно возглавит Дмитрий Трапезников, называющий себя "вице-премьером".

Россия официально не признает так называемую "ДНР" и заявляет о приверженности Минским соглашениям. В то же время, Украина и страны Запада убеждены, что Москва оказывает сепаратистам военную и иную поддержку.