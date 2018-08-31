Компания, которую связывают с Пригожиным, получила контракт в ЦАР

Компания Lobaye Invest, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, получила в Центральноафриканской республике две лицензии на разведку и разработку месторождений золота, алмазов и других полезных ископаемых. Лицензии относятся к территории площадью около 4 тысяч квадратных километров (это больше территории Москвы).

Как сообщает издание The Bell, они были выданы еще в июне, несколько дней назад власти ЦАР обнародовали документы, на основании которых компания получила право работать в стране. Оба участка находятся к западу от столицы ЦАР Банги.

По данным Московского центра Карнеги, хотя власти ЦАР и выдали разрешение на эксплуатацию этих участков, оба они фактически контролируются христианским ополчением, которое не подчиняется центральному правительству и противостоит мусульманской группировке "Селека".

В конце июля в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в страну снимать фильм о деятельности в ЦАР российских структур, в том числе и связанных с Пригожиным. Речь шла, в частности, о так называемой ЧВК "Вагнера". Собирались ли журналисты посещать территории, отданные в эксплуатацию Lobaye Invest - неизвестно, убиты они были в другом месте.

Евгения Пригожина называют другом российского президента Владимира Путина и даже его "поваром", имея в виду его ресторанный бизнес. В Соединенных Штатах ему предъявлено обвинение по делу о вмешательстве в президентские выборы - Пригожина называют инвестором так называемой "фабрики Интернет-троллей".