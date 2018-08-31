Трамп обвиняет журналистов в утечке его слов о Канаде

Успешное завершение переговоров между США и Канадой о поправках к Североамериканскому договору о свободной торговле (NAFTA) в пятницу оказалось под угрозой - после того, как канадская газета Toronto Star опубликовала высказывания президента США Дональда Трампа о том, что "соглашение будет заключено полностью на его условиях".

Глава МИД Канады Христя Фриланд, которая ведет переговоры от имени Оттавы, заявила в ответ, что Канада не подпишет "соглашение ради соглашения" и будет добиваться того, чтобы интересы Канады были учтены. Переговоры были отложены, они возобновятся на следующей неделе. При этом пятница ранее была названа Трампом как крайний срок для достижения договоренности между США и Канадой.

Сам Трамп обвинил журналистов в публикации его слов, которые, как он утверждает, были произнесены "не под запись", в частной беседе с корреспондентом агентства Bloomberg. "Опять нечестные журналисты. Как обычно это со мной бывает. Ну, во всяком случае, канадцы знаю мою позицию!" - написал Трамп в твиттере.

Трамп неоднократно говорил, что хотел бы заменить NAFTA отдельными торговыми договорами с Мексикой и Канадой, однако переговоры с обеими странами сейчас идут о поправках к существующему договору.. Несколько дней назад президент США объявил о достижении договоренностей с Мексикой.