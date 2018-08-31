"Интерфакс": вместе с Захарченко погибли или пострадали 11 человек

По-прежнему неясно точное число погибших и пострадавших в результате взрыва в центре Донецка в пятницу, в результате которого погиб лидер сепаратистов так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Российские агентства со ссылкой на источники в "ДНР" сообщали о Захарченко как единственной жертве взрыва и о нескольких пострадавших - в том числе приближенном лидера поддерживаемых Россией сепаратистов Александре Тимофееве.

Источники "Интерфакса" позднее, однако, сообщили, что всего погибли или пострадали 11 человек. Сколько из них погибших, сколько раненых - неясно. В соцсетях появились неподтвержденные сообщения о пяти погибших.

Сообщается, что взрывное устройство сработало в кафе "Сепар".

Сепаратистов "ДНР" временно возглавил Дмитрий Трапезников, называющий себя "вице-премьером". На пресс-конференции в Донецке он сказал, что задержаны несколько человек, которые якобы признались в организации покушения на Захарченко и в связях со Службой безопасности Украины.

Украину фактически обвинили в убийстве Захарченко несколько высокопоставленных российских политиков, в том числе глава Госдумы Вячеслав Володин. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила "киевский режим". Президент России Владимир Путин выступил с соболезнованиями по случаю гибели лидера сепаратистов. В тексте соболезнования говорится, что убийство совершили те, кто не хочет вести "реальный диалог с жителями юго-востока" Украины, а "делает опасную ставку" на то, "чтобы поставить народ Донбасса на колени". Кто это именно - Путин не пишет. Самого Захарченко он называет "настоящим народным лидером".

Украина отвергает обвинения в причастности к убийству Захарченко. В Службе безопасности Украины высказали мнение, что он стал жертвой передела власти в так называемой "ДНР". Представитель МИД Украины Марьяна Беца написала: "Мегабыстрая реакция МИД России на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках России прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует".

Россия официально не признает так называемую "ДНР" и заявляет о приверженности Минским соглашениям. В то же время, Украина и страны Запада убеждены, что Москва оказывает сепаратистам военную и иную поддержку.