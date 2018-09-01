Число погибших при взрыве в Донецке возросло до двух человек

В результате взрыва в кафе в центре Донецка помимо главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко погиб еще один человек, его телохранитель. Об этом заявил глава "министерства здравоохранения" самопровозглашённой республики Александр Оприщенко, сообщает Донецкое агентство новостей. По уточнённым данным, ранения получили 12 человек.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники пишет, что бомбу, при взрыве которой погиб Захарченко, заложили в осветительный прибор, торшер или люстру. Предположительно взрывное устройство привели в действие с помощью мобильного телефона. Не исключено, что звонок сделал кто-то, находившийся рядом с кафе и видевший, как Захарченко входил в помещение.

После взрыва в Донецке задержали несколько человек. Как собщает "Интерфакс", исполняющий обязанности главы "ДНР" Дмитрий Трапезников сказал, что они "в результате допроса подтвердили причастность украинской стороны к преступлению". Он не уточнил, сколько человек были задержаны. Трапезников также сообщил, что похоронят Захарченко 2 сентября.

После убийства Захарченко в "ДНР" увеличили комендантский час. Теперь он начинается в 23:00, а не в час ночи, как это было ранее. В соседней самопровозглашённой "Луганской народной республике" объявлен режим повышенной боеготовности.

Глава так называемой "Донецкой народной республики" Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар". МИД России обвинил в гибели Захарченко Украину. Киев это отвергает. Представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов отметил, что гибель Захарченко может быть результатом внутренней борьбы сепаратистских группировок или действий российских спецслужб.

