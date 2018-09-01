Самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в Сочи

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в пункте назначения.

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Погибших нет. Пострадали 18 человек, четверо доставлены в больницу. Во время эвакуации пассажиров предположительно от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

В ночь на субботу, 1 сентября, лайнер со второй попытки приземлился в аэропорту. В это время шёл сильный дождь. После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. После этого у него загорелся левый двигатель и отвалились фрагменты левого крыла.

После аварийной посадки лайнера, Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании Utair, аэропорта Сочи и диспетчерских служб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.

