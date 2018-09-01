CNN: разведка США подготовила список целей для ударов в Сирии

Американская разведка и военные подготовили предварительный список сирийских объектов, по которым будет нанесен удар с воздуха в случае применения Дамаском химического оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц США.

По данным источников телеканала, решение нанести воздушные удары по Сирии пока не принято. Однако, как утверждают собеседники CNN, собранные данные позволят очень быстро отреагировать, если президент США Дональд Трамп примет решение об авиаударе.

По информации CNN, Вашингтон обеспокоен наступлением войск президенте Сирии Башара Асада на Идлиб – последний оплот сирийской вооружённой оппозиции. Источники среди американских военных сообщают о перемещении к Идлибу боевых вертолётов. Военные опасаются, что техника может быть использована для химической атаки с применением хлора. Соединённые Штаты также обеспокоены тем, что российская армия будет поддерживать войска Асада в наступлении на оппозицию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в сирийском Идлибе планируется провокация с применением химического оружия. Минобороны России заявило о стягивании в ближневосточный регион кораблей и самолетов коалиции, на которых размещены крылатые ракеты.

В Минобороны США усиление группировки отвергли и заметили, что следят за ходом российских военных учений у берегов Сирии в Средиземном море. В них принимают участие 26 военных кораблей и 30 боевых самолетов.