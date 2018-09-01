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Вежливые люди-2018. Фильм о выставке в парке "Патриот"

Вежливые люди-2018
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Вежливые люди-2018

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Фильм Андрея Киселева

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Дети и пожилые люди рассматривают оружие и позируют с ним, фотографируются на фоне скульптур "вежливых людей", реанимируют искусственные трупы.

Это посетители выставки "Армия-2018" в парке "Патриот" под Москвой.

На выставке побывал Андрей Киселев.

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