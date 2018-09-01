Вежливые люди-2018. Фильм о выставке в парке "Патриот"

Дети и пожилые люди рассматривают оружие и позируют с ним, фотографируются на фоне скульптур "вежливых людей", реанимируют искусственные трупы.

Это посетители выставки "Армия-2018" в парке "Патриот" под Москвой.

На выставке побывал Андрей Киселев.