Вежливые люди-2018. Фильм о выставке в парке "Патриот"

Дети и пожилые люди рассматривают оружие и позируют с ним, фотографируются на фоне скульптур "вежливых людей", реанимируют искусственные трупы.
Это посетители выставки "Армия-2018" в парке "Патриот" под Москвой.
На выставке побывал Андрей Киселев.
Дети и пожилые люди рассматривают оружие и позируют с ним, фотографируются на фоне скульптур "вежливых людей", реанимируют искусственные трупы.
Это посетители выставки "Армия-2018" в парке "Патриот" под Москвой.
На выставке побывал Андрей Киселев.
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