В России начались мероприятия памяти жертв теракта в Беслане

В Беслане вспоминают жертв теракта в школе №1. Траурные мероприятия будут проходить в течение трех дней. В субботу, 1 сентября, церемония началась со школьного звонка и возложения цветов. Родственники погибших также принесли свечи, игрушки и бутылки с водой – в течение трех дней заложникам не давали пить.
Траурные мероприятия пройдут также во Владикавказе, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
1 сентября 2004 года боевики захватили и удерживали более 1200 учеников и учителей. В результате теракта и штурма погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.
В 2017 году Министерство юстиции России согласилось исполнить решение Европейского суда по правам человека и выплатить 3 миллиона евро пострадавшим в результате теракта в Беслане. Суд в Страсбурге рассмотрел несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана". ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм 3 сентября 2004 года так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Местные власти неоднократно пытались снести школу, где находится мемориал. "Матери Беслана" выступают против этого решения.
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