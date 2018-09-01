В Вашингтоне проходит поминальная служба по Маккейну

В Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне проходит поминальная служба по американскому сенатору Джону Маккейну, который умер в прошлую субботу в возрасте 81 года.

Гроб с телом сенатора, который в пятницу был установлен в Ротонде Капитолия - здания Конгресса США - перевезли в кафедральный собор. Траурный кортеж по пути остановился у национального мемориала войны во Вьетнаме, участником которой был Маккейн, его жена Синди возложила венок в память о погибших.

За гробом, который внесли в кафедральный собор военные, шли около 20 человек - видные политические деятели, друзья и соратники Маккейна. Их список составил сам сенатор. Среди них - бывший вице-президент Джо Байден, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.

На поминальной службе присутствуют бывшие президенты США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Двое последних были соперниками Маккейна на выборах президента. Ожидается, что они произнесут речи.

Действующий президент Дональд Трамп не участвует в траурных церемониях, не будет его и на похоронах. Таково было желание семьи сенатора, который был жестким оппонентом Трампа. На поминальную службу, однако, пришли дочь Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером. Накануне память сенатора почтил вице-президент Майк Пенс.

Похороны Маккейна пройдут в воскресенье в городе Аннаполис, на них будут присутствовать только родные и близкие сенатора.