В Словакии причислили к блаженным девушку, убитую советским солдатом

В городе Кошице в Словакии около тридцати тысяч верующих-католиков в субботу приняли участие в церемонии беатификации (причисления к лику блаженных) Анны Колесаровой - словацкой девушки, убитой во время Второй мировой войны советским солдатом за отказ вступить с ним в интимную связь.

Представитель Ватикана Джованни Анджело Беччу назвал Колесарову "мученицей, которая отдала свою жизнь Христу, чтобы сохранить чистоту".

16-летняя Анна Колесарова была убита в местечке Высока-над-Угом на востоке Словакии в ноябре 1944 года. Боец Красной армии, имя которого осталось неизвестным, как утверждается, застрелил ее на глазах ее родных. История Колесаровой получила известность в ее родном краю, а ее могила стала местом паломничества католической молодежи.

Выступая на церемонии беатификации, представители церкви подчеркнули, что история Анны Колесаровой заставляет задуматься и о тех унижениях, которые нередко претерпевают молодые женщины в современном мире. В то же время, в связи с беатификацией Колесаровой в адрес Католической церкви звучит и критика - ее обвиняют в неуважительном отношении к жертвам изнасилований, в постановке неверной, как утверждают критики, нравственной дилеммы выбора между сохранением жизни и целомудрием.