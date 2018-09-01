Сергей Удальцов в третий раз госпитализирован из спецприемника

Оппозиционер Сергей Удальцов, который, находясь под административным арестом, с 14 августа держит голодовку, в третий раз за время голодовки отправлен из спецприемника в больницу в Москве.

Как сообщила "Интерфаксу" жена координатора "Левого фронта" Анастасия Удальцова, состояние ее мужа врачи оценивают как тяжелое.

По ее словам, Удальцов "услышал" просьбу правозащитников прекратить голодовку и сказал, что подумает об этом. Просьбу от имени Совета по правам человека передал правозащитник Андрей Бабушкин.

Удальцов был арестован 14 августа на 30 суток, его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Сообщается, что он сжег на согласованном митинге портреты лиц, "похожих на руководителей государства". Удальцов объявил голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста.