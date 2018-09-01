Режиссер Виктор Косаковский выступил в Венеции в поддержку Сенцова

Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский на Венецианском кинофестивале в субботу выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии.

Косаковский пришел на пресс-конференцию по случаю премьеры его фильма "Акварелла" в футболке с цифрами "111" - столько дней держит голодовку Сенцов. По словам режиссера, это не политический жест, а стремление напомнить о судьбе коллеги. Косаковский выразил надежду, что российские власти помилуют Сенцова по гуманитарным соображениям.

Виктор Косаковский - автор таких фильмов, как "Беловы" и "Да здравствуют антиподы!", получивших призы на международных кинофестивалях.

Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая с требованием освободить граждан Украины, содержащихся в России в колониях и СИЗО по политическим мотивам. Сенцов отказывается от госпитализации, он получает поддерживающую терапию в колонии. С призывами его освободить выступали правозащитники и выдающиеся деятели мирового кино. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул его на Нобелевскую премию мира.

Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Он отвергает обвинения.