У нападавшего с ножом в Амстердаме был "террористические мотивы"

Полиция Нидерландов в субботу заявила, что у 19-летнего гражданина Афганистана, который в пятницу напал с ножом на людей на центральном вокзале Амстердама, были "террористические" намерения.

В результате нападения пострадали два человека. Это туристы, граждане США. Они госпитализированы с серьезными ранениями.

Нападавший был ранен полицией и также находится в больнице, в субботу он был допрошен. Утверждается, что у него есть вид на жительство в Германии. Связан ли он с какой-либо террористической группировкой, или действовал в одиночку - пока не сообщается.