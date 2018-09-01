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У нападавшего с ножом в Амстердаме был "террористические мотивы"

Амстердам. Место нападения

Полиция Нидерландов в субботу заявила, что у 19-летнего гражданина Афганистана, который в пятницу напал с ножом на людей на центральном вокзале Амстердама, были "террористические" намерения.

В результате нападения пострадали два человека. Это туристы, граждане США. Они госпитализированы с серьезными ранениями.

Нападавший был ранен полицией и также находится в больнице, в субботу он был допрошен. Утверждается, что у него есть вид на жительство в Германии. Связан ли он с какой-либо террористической группировкой, или действовал в одиночку - пока не сообщается.

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