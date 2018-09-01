Украинский омбудсмен: из задержанных в Донецке "выбивают" показания

Сепаратисты в Донецке "выбивают" показания из задержанных после гибели лидера так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Это со ссылкой на свои источники утверждает Павел Лисянский - представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях. По словам Лисянского, всего сепаратисты после взрыва в Донецке, в результате которого в пятницу погиб Захарченко, задержали 14 человек. Четверо из них, как утверждается, признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. "Но это фейк" - пишет Лисянский.

Ранее представители сепаратистов заявили, что задержанные люди были связаны с украинскими спецслужбами и пообещали представить доказательства причастности Киева к убийству Захарченко.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в субботу отверг обвинения в адрес украинских спецслужб. По его словам, главные версии убийства Захарченко - устранение свидетелей или конфликт среди сепаратистов на коммерческой почве. Грицак сказал, что у СБУ нет информации о задержании в Донецке украинской диверсионной группы, и подчеркнул, что ее и не может быть, поскольку, по его словам, никакие диверсионные группы туда не засылались.

Александр Захарченко, называвший себя "главой ДНР", погиб в пятницу в результате взрыва в кафе в Донецке. Погиб также охранник, еще 12 человек были ранены. МИД России фактически обвинил Киев в причастности к убийству. Похороны лидера пророссийских сепаратистов пройдут 2 сентября, ожидается, что на них приедут глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы Наталья Поклонская.