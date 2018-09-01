В Хемнице прошли демонстрации сторонников и противников миграции

В городе Хемниц на востоке Германии в субботу прошли новые массовые демонстрации противников миграции и их оппонентов. В городе уже неделю неспокойно - после того, как демонстрация ультраправых после убийства местного жителя двумя беженцами с Ближнего Востока завершилась беспорядками. В эту субботу, однако, демонстрации прошли мирно, порядок обеспечили усиленные наряды полиции. Полицейские развели две демонстрации так, чтобы не произошло столкновений.

По данным полиции, более многочисленной была демонстрация противников миграции. Около 4,5 тысяч человек участвовали в марше, среди организаторов которого была крайне правая партия "Альтернатива для Германии". Участники шествий критиковали миграционную политику канцлера Ангелы Меркель.

В демонстрации против ксенофобии участвовали около 3,5 тысяч человек. Представители германских властей осуждают крайне правых, обвиняя их в распространении ненависти к мигрантам. Министр иностранных дел Хайко Маас, который в субботу посетил бывший нацистский концлагерь Дахау, напомнил о том, что ряд участников демонстраций крайне правых демонстрировал нацистские приветствия, и призвал бороться с неонацизмом. Представители "Альтернативы для Германии" возлагают вину за нынешнюю ситуацию в Хемнице на Меркель и ее решение в 2015 году открыть границы страны для сирийских беженцев.