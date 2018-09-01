Саудовская Аравия признала вину в гибели мирных жителей в Йемене

Представители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции арабских стран, воюющей в Йемене на стороне международно признанного правительства против проиранской группировки хуситов, признали свою вину в гибели мирных жителей в результате авиаудара в августе.

Удар был нанесен по автобусу, в котором, по информации разведки, должны были находиться лидеры хуситов. В нем, однако, были мирные жители, большинство из них - дети. В результате авиаудара погиб 51 человек, в том числе 40 детей. Инцидент вызвал волну осуждения в мире, Совет Безопасности ООН призвал к расследованию. Коалиция пообещала "наказать" тех, кто имел отношение к организации и нанесению удара.

Саудовская Аравия признала "ошибку" после того, как на этой неделе представители ООН заявили, что все стороны конфликта в Йемене, возможно, совершили военные преступления. Глава Пентагона Джеймс Мэттис после этого заявил, что поддержка, которую Соединенные Штаты оказывают Саудовской Аравии и ее союзникам в Йемене, не является "безусловной", и отметил, что безопасность мирных жителей должна быть приоритетом.