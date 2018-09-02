Ученик пришел на встречу к Путину в майке "Навальный 2018"

На встречу Владимира Путина с победителями международных олимпиад, которая состоялась в образовательном центре "Сириус" в Сочи, один из школьников — Егор Рябов — пришел в майке с надписью "Навальный 2018". Соответствующая фотография с мероприятия была опубликована на сайте Кремля.

Телеканалу "Дождь" удалось побеседовать с Рябовым. Он рассказал журналистам, что получил эту майку через своего одноклассника, который достал ее в штабе оппозиционного политика. Рябов заявил, что не может назвать себя активным сторонником Навального, однако поддерживает его движение. Свой поступок выпускник назвал "мемом", предназначенным для телевидения. По его словам, он остался "доволен" медийным эффектом своего действия.

В ходе мероприятия Рябов задал Путину вопрос о том, насколько, по мнению главы государства, оправдано предложение запретить в школах электронные гаджеты. На это президент ответил, что "все запретить невозможно", и пообещал обсудить эту тему с министром просвещения.

В настоящее время Рябов закрыл возможность писать ему личные сообщения в фэйсбуке, однако пояснил, что это не связано с опасениями по поводу интернет-троллей.

Рябов — выпускник московской школы 1329, поступивший в этом году на математический факультет Высшей школы экономики. Ему удалось пройти на международную математическую олимпиаду в составе российской команды.