Главу так называемой "ДНР" Захарченко хоронят в закрытом гробу

В Донецке проходит церемония прощания с главой так называемой "ДНР" Александром Захарченко. Закрытый гроб в присутствии "почётного караула" выставлен в помещении Донецкого театра оперы и балета.

По данным представителей "администрации главы ДНР", в течение первых двух часов проститься с Захарченко пришли более 120 тысяч человек. На церемонию в Донецк прибыли депутат Госдумы России Наталья Поклонская и глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов.

Помощник президента России Владислав Сурков в день похорон опубликовал обращение в связи с гибелью Захарченко. В нём Сурков назвал погибшего "братом" и "настоящим героем". "Быть твоим другом – великая честь", - говорится в обращении.

Ранее свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Александр Захарченко, называвший себя "главой ДНР", погиб 31 августа пятницу в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Также погиб охранник, еще 12 человек получили ранения.

После взрыва сепаратисты задержали 14 человек. Четверо из них якобы признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях заявил, что из задержанных "выбивают показания".

МИД России фактически обвинил Киев в причастности к убийству. Представители сепаратистов пообещали представить доказательства причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отверг обвинения в адрес украинских спецслужб. По его словам, главные версии убийства Захарченко – устранение свидетелей или конфликт среди сепаратистов на коммерческой почве.