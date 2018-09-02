СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска

В ночь на 2 сентября в окрестностях Дамаска произошли взрывы. По данным газеты Times of Israel, они стали результатом атаки израильской авиации. Газета приводит соответствующее заявление главы Сирийского центра мониторинга прав человека Рами Абдул-Рахмана. В беседе с Agence France-Presse он рассказал, что предположительно израильская ракета попала в склад боеприпасов. По данным издания, целью авиации был аэродром "Меззе", который и ранее подвергался израильским бомбардировкам.

Об израильской атаке сообщил также ливанский новостной канал "Аль-Мейден", который, как отмечается, тесно связан с президентом Башаром Асадом. Источник в спецслужбах Сирии в интервью РИА Новости и Reuters подтвердил факт ракетного обстрела, однако не назвал сторону, которая совершила атаку. Собеседник агентства SANA заявил, что серия взрывов рядом с Дамаском была вызвана "неисправностью электропроводки". Он сказал, что сирийские средства ПВО отражали воздушные удары.

Инцидент произошел во время визита в Израиль высокопоставленных представителей Госдепартамента США. Они приехали обсуждать проблему Сирии, где в ближайшие дни может начаться наступление правительственных войск на провинцию Идлиб — последний оплот вооруженной оппозиции.

ВВС Израиля на протяжении последних лет систематически атакуют сирийские военные объекты, однако, как правило, официально это не подтверждают. Представители еврейского государства неоднократно указывали, что их цель — сорвать поставки оружия террористам и не позволить Ирану закрепиться в Сирии. На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить противодействовать Тегерану, несмотря на соглашение об обороне между Ираном и Сирией.