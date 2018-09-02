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Новости - общество

В России проходят акции против повышения пенсионного возраста

В Ставрополе ответственность за пенсионную реформу возлагают на правительство Дмитрия Медведева

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На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста.

Городские власти Москвы разрешили проведение шествия и митинга. Согласованное количество участников — 15 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, на нее пришли больше семи тысяч человек.

Согласованные митинги проходят и в других городах России, а также в аннексированном Крыму.

Демонстрация уже прошла во Владивостоке. По данным администрации на нее собрались более двухсот человек, организаторы заявляют о двух тысячах.

В Новосибирске, по данным региональной прессы, на митинг пришли 2,5 тысячи человек.

В Екатеринбурге около 500 человек провели акцию под названием "Позорный полк". Участники собрались в центре города с портретами депутатов Госдумы из партии "Единая Россия".

Алексей Навальный планировал провести акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в единый день голосования в России. 27 августа оппозиционера арестовали на 30 суток из-за "забастовки избирателей". Несмотря на арест, Навальный призвал своих сторонников выйти на акцию.

Российские власти предлагают повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Окончательную версию законопроекта в своем обращении предложил президент России Владимир Путин. Согласно данным социологов, большинство россиян выступает против этой инициативы.

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