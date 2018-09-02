В московских "Лужниках" нашли неразорвавшийся снаряд

На территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве найден неразорвавшийся боеприпас. Предположительно он относится к периоду Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.

Снаряд обнаружили сотрудники коммунальных служб при проведении земляных работ. Место, где нашли боеприпас оцепили. Снаряд вывезут в безлюдное место и уничтожат.