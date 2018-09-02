СМИ опубликовали "секретную директиву" по восстановлению Сирии

Организация Объединенных Наций будет готова восстанавливать Сирию только после того, как в стране состоятся реформы, направленные на прекращение гражданской войны и обновление власти в стране. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Он был подготовлен в октябре 2017 года и озаглавлен "Параметры и принципы ООН содействия Сирии". Впервые о нем стало известно 20 августа. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров назвал его "секретной директивой", заявив, что этот документ является примером "манипуляции западных стран" в отношении международных организаций.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в разговоре с ТАСС отрицал существование "секретной директивы", однако подтвердил, что "в ООН существуют внутренняя политика и нормы", призванные обеспечить поддержку и помощь сирийскому народу.

Издание называет автором документа американского дипломата Джеффри Фелтмана. США и их западные союзники неоднократно указывали, что реконструкция Сирии возможна только после "политического перехода", необходимым этапом которого, по мнению стран Запада, является уход президента Башара Асада со своего поста.

В прошлом месяце в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не намерен финансировать восстановление Сирии до тех пор, пока в этой стране не начнется "заслуживающий доверия" политический процесс под эгидой ООН. Ранее советник по национальной безопасности США Джон Болтон высказывал мнение, что Россия "увязла" в Сирии и теперь "отчаянно" ищет в Европе средства на восстановление разрушенной страны. В июле Генштаб России направил американским военачальникам письмо, в котором предложил поучаствовать в восстановлении Сирии, однако Вашингтон прохладно встретил российское предложение. По подсчетам организации World Vision, на реконструкцию лежащей в руинах после гражданской войны Сирийской арабской республики потребуется 1 триллион 300 миллиардов долларов.