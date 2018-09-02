Премьер Британии отвергла повторный референдум о членстве страны в ЕС

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласится провести еще один референдум о членстве ее страны в Евросоюзе. Об этом она написала в статье для The Sunday Telegraph. По ее словам, это стало бы "грязным предательством" британской демократии.

Ранее с призывом провести повторный плебисцит по вопросу Брекзита выступила организация "Голос народа", куда входят некоторые парламентарии.

Выход Соединенного Королевства из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. В июле британское правительство представило проект соглашения о выходе из ЕС, однако евроскептики раскритиковали его как слишком "мягкий" и невыгодный для страны.

Согласно документу, Британия продолжит следовать стандартам ЕС в ряде экономических областей и получит право на неограниченную торговлю сельскохозяйственными товарами на Европейском едином рынке.

Противники этого договора из рядов евроскептиков выступают за полный выход Британии из Европейского единого рынка и Таможенного союза ЕС, а также прекращение полномочий Суда Европейского союза на территории королевства. В свою очередь представители другого края политического спектра выступают за отказ от выхода из ЕС – через повторный референдум.

В своей статье Мэй допустила выход из ЕС без подписания соглашения, однако выразила уверенность, что стороны все же смогут достичь договоренности.

Решение о прекращении членства Британии в ЕС принято в результате референдума, который состоялся 23 июня 2016 года. Тогда за выход страны из Евросоюза проголосовали почти 52 процента британцев.