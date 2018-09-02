В Грузии проходят учения с участием военных НАТО

На грузинской военной базе "Сенаки" военнослужащие из десяти стран, членов НАТО и партнёров Североатлантического союза, приступили в воскресенье к десятидневным командно-штабным учениям «Проворный дух» (Agile Spirit-2018).

В десятидневных командно-штабных учениях участвуют 237 военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии, Эстонии и самой Грузии. Учения проводятся на военной базе, которая в августе 2008 года, была почти полностью уничтожена российскими войсками, вторгнувшимися в западную Грузию из Абхазии.

Предыдущие военные учения "Достойный партнёр" (Noble Partner-2018) с участием ряда государств НАТО, завершились в середине августа.

Грузия находится на третьем, предпоследнем этапе подготовки к интеграции в НАТО.

Открывая учения, министр обороны Грузии охарактеризовал нынешнюю боеспособность грузинской армии как "стратегическую готовность".

В ходе учений будет отрабатыватся готовность военных бригад к реагированию на кризисы или к проведению совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО.

Координируют учения офицеры армии США при содействии учебного центра НАТО в Грузии и с участием местного командования силами авиации, ПВО и Сил береговой охраны МВД.

Учения Agile Spirit ежегодно проводятся в Грузии с 2011 года. В прошлом году в них участвовало семь государств.