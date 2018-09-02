В Каспийске улицу Мира решили переименовать в честь Сталина

Участники публичных слушаний в мэрии города Каспийск в Дагестане практически единодушно проголосовали за переименование улицы Мира в улицу Иосифа Сталина. Такое решение в субботу, 1 сентября, поддержали 28 из 30 местных жителей, которые присутствовали на заседании комиссии. Об этом сообщает издание "Кавказ.Реалии".

Предложение внес Иса Азиев – глава общественной организации "И.В.Сталин". Свою инициативу он считает "восстановлением исторической справедливости". По его словам, улица, на которой в настоящее время расположено 7 домов, когда-то уже носила имя советского лидера.

При этом в Каспийске одна из улиц уже названа именем Сталина. Ей призывают придать статус переулка, чтобы избежать переименования.

Один из участников заседания призвал оставить в стороне вопрос о массовых убийствах в сталинские времена. Он высказал мнение, что президент России Владимир Путин "своим поведением" намекает на необходимость увековечивать память Сталина в городской топонимике. Другой участник назвал переименование "настоятельным желанием всех горожан". Он отказался обвинять Сталина в репрессиях, заявив, что в них повинны местные жители по всему СССР.

Противники инициативы сослались на нежелание жителей улицы Мира менять документы из-за смены названия. Оппоненты, однако, предложили им "переезжать" в случае несогласия.

Теперь протокол публичных слушаний будет передан главе Каспийска, который примет решение по этому вопросу в ближайшие две недели.

В годы правления Сталина (1924–53), по оценкам историков, миллионы людей стали жертвами политических репрессий – были расстреляны, умерли в лагерях.