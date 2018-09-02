Погиб "главный битломан России" Коля Васин

В Петербурге погиб Николай Васин – создатель первого в СССР музея группы The Beatles, которого называли "главным битломаном Советского Союза и России".

О смерти Васина написал в фейсбуке его друг Николай Барабанов.

По предварительным данным, 74-летний Васин погиб, упав с третьего этажа в торговом центре "Галерея".

Николай Васин (более известный как Коля Васин) начал увлекаться музыкой Beatles еще в 1963 году, когда ему было 18 лет. Спустя несколько лет в собственной квартире он открыл неофициальный музей "ливерпульской четверки". Васин также коллекционировал вещи, связанные с группой. В 1970 году он получил от Джона Леннона концертный альбом Live Peace in Toronto 1969 с автографом музыканта. По мнению Васина, он был единственным в СССР обладателем автографа Леннона.

Позднее Васин основал петербургский общественный центр "Пушкинская, 10", где разместился музей The Beatles, а также фонд, который собирал средства на строительство "Храма любви, мира, музыки и Джона Леннона".