На митинге против пенсионной реформы Медведева "предали анафеме"

В воскресенье, 2 сентября, в Саратове, как и в ряде других городов России, прошел митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. На площади у памятника Николаю Вавилову в центре города собралось от 1 до 2 тысяч человек.

На территории проведения акции был установлен стенд с рулонами бумаги, на которых все желающие могли оставить свои пожелания главе правительства Дмитрию Медведеву, которого организаторы акции считают ответственным за пенсионную реформу. Там же был вывешен портрет премьер-министра, в который участников митинга настоятельно просили не плевать, "даже если очень хочется", – рядом с портретом были вывешены соответствующие письменные пояснения.

Одной из первых на рулоне обоев, служившем бланком для "народного наказа", появилась надпись с пожеланием Медведеву и его потомкам до седьмого колена работать за минимальную зарплату и затем получать соответствующую пенсию. В конце была прибавлена троекратная "анафема". К концу митинга неизвестные вандалы дополнили портрет Медведева изображением свастики.