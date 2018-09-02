В Ростове прошла акция против мусороперерабатывающего завода

В воскресенье 2 сентября жители Ростова-на-Дону вышли на митинг против строительства крупного мусороперерабатывающего завода (МПЗ) в Левенцовском микрорайоне города. Именно в этом микрорайоне в прошлом году открыли самую крупную на юге России общеобразовательную школу.

Мэрия согласовала акцию протеста на окраине Ростова - на отдаленной площадке у торгового комплекса "Левенцовский". Тем не менее, по подсчетам организаторов, в митинге приняло участие от полутора до двух тысяч человек. Участниками акции, в основном, стали жители микрорайона.

В разговоре с журналистами один из организаторов акции Дмитрий Саглаев признался, что это первый для него опыт участия в организации массового мероприятия. По его словам, жители не возражают против строительства завода, но настаивают на его переносе "в другое, более безопасное для жителей место".

Заявлениям местных властей о том, что МПЗ будет безопасным, Саглаев и другие участники митинга не верят. Согласно последней информации, отходы в Левенцовку планируется свозить со всего Южного федерального округа. По подсчетам горожан, от ближайшего жилого дома до завода всего 680 метров, а не несколько километров, как заверяют чиновники. "Аэропорт «Платов» построили в 40 километрах от Ростова, а мусорный завод собираются запустить внутри города, да еще рядом со школой. Разве можно назвать это умным решением?" – обратился к участникам митинга ростовчанин, представившийся Виталием.

Резолюция почти двухчасового митинга – это запрет строительства МПЗ в северо-западной зоне Ростова и пересмотр места его размещения. Резолюцию акции с "живыми" подписями, которых удалось собрать более тысячи, направят чиновникам.

"И дальше будем бороться – всеми доступными способами и методами, пока нас не услышат, – подвел итоги воскресной акции Дмитрий Саглаев. – Надо будет – мы митинг и в Москве проведем".