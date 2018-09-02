Патриарх Кирилл выступил резко против автокефалии для УПЦ

В Стамбуле с 1 по 3 сентября проходит синаксис – общее собрание иерархов Константинопольского (экуменического) патриархата православной церкви, на котором, по ряду сообщений, обсуждается и вопрос о возможном предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

По сообщению корреспондента украинского издания "Громадське", архиереи в Стамбуле подтвердили, что Константинопольский патриархат имеет право предоставлять автокефалию без согласований с другими православными церквями. Официального подтверждения этой информации пока нет.

От собрания архиереев не ожидают решения о предоставлении автокефалии, однако этот вопрос может рассмотреть Синод Константинопольского патриархата в октябре.

С просьбой предоставить самоуправление единой поместной церкви на Украине обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею Верховная Рада, обращение поддержал президент Украины Петр Порошенко.

Сейчас большая часть православных приходов в стране относится к Украинской православной церкви, которая относится к Московскому патриархату. Именно Русская православная церковь (Московский патриархат) выступает категорически против автокефалии для Украинской церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье заявил, что "духовное единство Святой Руси разорвать невозможно", единство церкви определяет духовный путь народов, как он выразился, "всея Руси", и если оно будет разорвано, "то неизвестно, что будет вообще с православной церковью".

Кирилл по существу никак не комментировал итоги своей встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем, которая прошла 31 августа и на которой, как ожидалось, должен был обсуждаться украинский вопрос. Обе стороны выпустили коммюнике, в которых встреча была названа сердечной и дружеской. Высокопоставленный представитель Константинопольской церкви после встречи сказал журналистам, что Варфоломей подтвердил Кириллу: вопрос об автокефалии действительно стоит на повестке дня.