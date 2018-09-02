Правозащитник: в Чечне похищен беженец, высланный из Польши

В Чечне неизвестные похитили Азамата Байдуева, который всего несколько дней назад был депортирован из Польши в Россию - утверждает руководитель правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

Как пишет Гисаев, в ночь на воскресенье около 100 человек с оружием - предположительно, представители российских силовых структур - окружили дом родственника Байдуева в селе Шалажи Урус-Мартановского района. Они якобы увезли Байдуева в неизвестном направлении. Источники своей информации Гисаев не называет.

Как пишет Кавказ.реалии, Байдуев более 10 лет жил в Европе, имел в Польше статус политического беженца. Он утверждал, что подвергался в России пыткам и преследованиям, его подозревали в участии в деятельности экстремистского подполья, однако официально никаких дел против него не возбуждалось. Из Польши он переехал в Бельгию, где был в прошлом году задержан по подозрению в "возможной причастности к подготовке терактов". Обвинения ему не предъявили, однако депортировали в Польшу. Там в апреле этого года его задержали и поместили в депортационную тюрьму, после чего было принято решение о депортации его в Россию. Как отмечает Гисаев, он не был задержан ни по прилете в Москву, ни в Грозном - ему дали добраться до родного села.

Представители российских правоохранительных органов пока не комментируют случившееся.