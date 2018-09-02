В городе Аннаполис проходят похороны сенатора Джона Маккейна

В городе Аннаполис в американском штате Мэриленд проходят похороны сенатора Джона Маккейна. Ветеран американской политики скончался в прошлую субботу в возрасте 81 года.

Кортеж с телом Маккейна прибыл на территорию Военно-морской академии, где учился будущий сенатор, сын известного адмирала. На кладбище академии он и будет похоронен.

Джона Маккейна, боевого офицера-летчика, который провел больше 5 лет в плену во Вьетнаме, хоронят с воинскими почестями.

Церемония похорон носит частный характер, приглашены только родные и близкие. Среди них - сенатор Линдси Грэм и отставной генерал Дэвид Петреус.

Президент США Дональд Трамп не приглашен. Он не участвовал и в других траурных церемониях, в том числе в панихиде в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне в субботу. Речи ряда выступавших над гробом Маккейна, в том числе экс-президентов Джорджа Буша и Барака Обамы, были расценены как в том числе полемика с Трампом. Известно, что Трамп и Маккейн были непримиримыми оппонентами, хотя и принадлежали к одной Республиканской партии.

Сенатор Маккейн был жестким оппонентом Кремля и политики Владимира Путина. На поминальной службе по нему присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который назвал Маккейна "героем Украины", вспомнив о поддержке, которую сенатор оказывал Киеву.