США подтвердили гибель одного из лидеров "ИГ" в Афганистане

Соединенные Штаты подтвердили в воскресенье факт гибели в Афганистане Абу Саада Оракзая одного из лидеров запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство".

Он был убит при ударе с воздуха 25-го августа в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Вместе с ним были уничтожены еще десять боевиков.

"США и их союзники не перестают оказывать давление на террористические сети, которые планируют и руководят с территории Афганистана операциями в международном масштабе", - заявил командующий американскими войсками в стране генерал Скотт Миллер. "Это лишь один из элементов нашей политики, направленной на обеспечение безопасности Афганистана, но элемент исключительно важный", - добавил Миллер.

Боевая операция НАТО в Афганистане завершилась в 2014 году. Небоевая миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В июле на саммите НАТО в Брюсселе было принято решение продлить миссию в Афганистане до 2024 года.