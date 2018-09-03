В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии

В Рио-де-Жанейро горит Национальный музей Бразилии. По информации бразильской газеты Globo, пожар начался вечером в воскресенье, 2 сентября.

Причина возгорания на данный момент остается неизвестной. На месте работают пожарные. Экспозиция музея практически уничтожена. Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступала.

​В этом году музей, здание которого когда-то служило резиденцией португальской королевской семьи, отметил свое 200-летие.

Президент Бразилии Мишел Темер написал в твиттере : "Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний".

Директор музея в интервью бразильскому телевидению назвал произошедшее культурной трагедией.

Музей был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. Коллекция музея насчитывает свыше 20 миллионов экспонатов, связанных с историей страны, а также относящихся к Древнему Египту и античному миру. Экспозиция включала важные для науки находки - кости динозавра и скелет древней женщины, которому было 12 тысяч лет. Это самый древний скелет человека, когда-либо найденный на американском континенте.