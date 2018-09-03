РБК: Росстат отказался рассекретить данные о 4,7 % ВВП России

Росстат вновь не стал раскрывать данные о 4,7% российского внутреннего валового продукта (ВВП). На это обратил внимание РБК. Речь идет об информации о вооружении и информационной собственности.

Издание подсчитало, что траты на покупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности в 2016 году составили более четырех триллионов рублей, то есть примерно 4,7 процентов ВВП.

В Росстате РБК объяснили, что часть ВВП засекречена в соответствии с законом "О государственной тайне". Однако являются ли расходы в категории "Продукты интеллектуальной собственности" сами по себе гостайной или скрыты, чтобы нельзя было рассчитать расходы на вооружения, в статистическом ведомстве не уточнили.

Внутренний валовый продукт России в 2016 году составлял около 86 триллионов рублей. Расходы на оборону в 2016 году планировались на уровне 3,78 триллиона рублей.

В Росстате это объяснили требованиями законодательства о государственной тайне.