В России вспоминают погибших при захвате и штурме школы в Беслане

В России сегодня отдают дань памяти жертвам нападения террористов на школу в Беслане в сентябре 2004 года. В этот день четырнадцать лет назад в здании захваченной боевиками школы произошли два мощных взрыва, вскоре после чего начался штурм. В результате событий 1–3 сентября погибли 334 человека, 186 из них – дети.

В Москве в 13 часов 5 минут, когда произошел первый взрыв, в небо запустили белые воздушные шары. В центре города прошел митинг "Без слов", участники которого возложили цветы и венки к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане", а также оставили у него детские игрушки.

Жители российской столицы сегодня также собираются в местах совершения других терактов последних десятилетий – у театрального центра на Дубровке, в переходе на Пушкинской площади и на месте взрывов в жилых домах на Каширском шоссе и улице Гурьянова.

Вечером в Санкт-Петербурге движение "Весна" проведет ежегодную памятную акцию. На Малой Садовой будут гореть 334 свечи – по одной за каждого погибшего.

В России день штурма бесланской школы официально является Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В городах проходят траурные митинги и школьные линейки, посвященные памяти всех погибших в результате терактов.

По данным издания "Свободные новости", в Саратове на таком митинге вспомнили погибшего несколько дней назад лидера сепаратистов самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Его также причислили к жертвам терроризма. Акции в память о жертвах Беслана также прошли в аннексированном Россией Крыму.

В 2017 году Министерство юстиции России согласилось исполнить решение Европейского суда по правам человека и выплатить 3 миллиона евро пострадавшим в результате теракта в Беслане. Суд в Страсбурге рассмотрел несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана". ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм 3 сентября 2004 года так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.