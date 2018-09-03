Порошенко внес в Раду поправки к Конституции о вступлении в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде проект изменений в Конституцию страны, касающихся интеграции Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, выступая на заседании совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Рады.

По ее словам, в случае принятия изменений будет законодательно установлена ответственность Верховной рады, президента и кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений развития страны.

Также Порошенко предложил исключить из Конституции положение, которое предусматривает использование военных баз на территории Украины иностранными военными на условиях аренды. Как пояснила Луценко, речь идет о "пребывании Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским".