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Премьер Ирландии призвал уважать Трампа вопреки антипатиям к нему

Лео Варадкар

Правительство Ирландии должно с уважением отнестись к президенту США Дональду Трампу, несмотря на несогласие с его политикой. Такое заявление сделал премьер-министр страны Лео Варадкар в преддверии визита главы Белого дома в Ирландию в ноябре. Об этом сообщает Reuters.

В интервью телекомпании RTE он признался, что знает об антипатиях к Трампу, которые доминируют во властных кругах Ирландии. В то же время, сказал премьер, отношения между двумя странами гораздо важнее персоналий с обеих сторон.

Сам Варадкар выступал против приезда Трампа.

Ирландский премьер намерен обсудить с американским лидером в том числе торговлю, миграцию, права человека, а также выход Великобритании из Европейского Союза. Варадкар пообещал убедить главу Белого дома в том, что подержанная Трампом идея "Брексита" вредит не только Европе, но и Америке.

Трамп впервые посетит Ирландию в качестве президента. Некоторые оппозиционные партии запланировали встретить американского лидера акциями протеста.

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