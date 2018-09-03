В Малайзии двух представительниц ЛГБТ побили палками за секс в машине

В Малайзии две женщины получили по шесть ударов палкой за попытку заняться сексом в машине. Ранее суд в одном из штатов на севере страны признал их виновными в нарушении законов шариата. Кроме того, каждая женщина должна заплатить штраф в размере более трех тысяч малайских ринггитов (около 800 долларов).

Имена женщин не разглашаются. Известно, что одной из них 32 года, другой – 22. Полиция арестовала их в апреле этого года.

Это первый в истории Малайзии приговор за однополые отношения, вынесенный женщинам. За церемонией исполнения наказания наблюдали около 100 человек.

ЛГБТ-активисты и правозащитники считают, что судья создал опасный прецедент, поскольку телесные наказания затрагивают не только представителей сексуальных меньшинств, но и всех граждан Малайзии. Представитель малайзийских властей сообщил агентству Reuters, что наказание женщинам предназначалось не для пыток или травм, а для того, чтобы служить уроком для общества.

В Малайзии 61% населения исповедует ислам. Согласно, малайзийские штаты могут принимать законы, основанные на шариатском праве. Законы шариата запрещают любые однополые отношения. Правозащитники наблюдают рост религиозных настроений в стране.