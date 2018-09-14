Тбилисские меломаны

Игорь Стравинский говорил, что грузинский музыкальный фольклор — это самое восхитительное из того, что ему приходилось слышать. И. Стравинский считал, что грузинская народная музыка даёт больше, чем все современные музыкальные достижения вместе взятые. Но могла ли такая музыка возникнуть без искушённых слушателей и ценителей? Я несколько раз бывал в Грузии. Признаюсь: ни в какой другой стране я не встречал столько художественно чутких людей. Передача Юрия Вачнадзе посвящена именно таким людям: тбилисским меломанам.

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Далее в пргорамме:

Анна Стратоновна и её храм.

Анна Стратоновна ведает старообрядческим Покрово-Никольским храмом в деревне Фольварк. Эта деревня находится в Прейльском крае в Латгалии – Восточной Латвии. Построили фольварковские старообрядцы свой деревянный храм в 1910 году. Он хорошо сохранился, хотя постоянно подвергался и подвергаетсяграбежам.

«Я боюсь любви».

Передача об эмоциональных проблемах современного человека.