"Культ личности выглядит именно так". Новая телепрограмма о Путине

На телеканале "Россия-1" теперь каждую неделю будет выходить телепередача о Путине. Часовую программу под названием "Москва. Путин. Кремль" ведет Владимир Соловьев, и первый ее выпуск вышел в эфир 2 сентября. Те, кто смог ее посмотреть (и досмотреть до конца), делятся впечатлениями.

Дмитрий Колезев

На России-1 появилась программа, полностью посвящённая Путину. Владимир Соловьев в студии с придыханием обсуждает с другими людьми, какой Путин великий. Дмитрий Песков рассказывает, что «Путин очень человечный человек». Корреспонденты с мест, буквально взвизгивая от восторга, рассказывают о словах и действиях Путина. Программа идёт час. Это не пародия! Это настоящая программа на нашем телевидении.



Я под впечатлением. Похоже на попытку спасти рейтинг, но я почти уверен, что в 2018 году даже самые дремучие люди не могу такое воспринимать всерьёз. Наше ТВ в своей собственной реальности.

Мария-Луиза Тирмасте

Сообщаю для тех, кто вне политического контекста) На зомбоящике появилась новая телепрограмма "Москва. Путин. Кремль". В ней россиянам рассказывают про наше всё - как путин отдохнул, поел, поработал, укрощает медведей и тд. В первой программе (ведущий Соловьев) пресс-сек путина Песков рассказал, что президент РФ - "самый человечный человек". На полном серьезе. Там, судя по сообщениям телеобозревателей, перл на перле. Включайте и смотрите. Не пропустите событий из судьбы "самого человечного человека" современности. Культ личности в XXI веке выглядит именно так.

Анна Качкаева

«Путин любит детей. Путин любит людей. Путин самый человечный человек». Соловьёв беседует с Песковым о его начальнике. Рассказывает о том, как САМ себя чувствует, как играет в хоккей, как ходит по горам - и вот даже “козероги его признали”. “Да и медведь не дурак. Если он увидит Путина, то будет вести себя прилично» (Песков так шутит, отвечая на вопрос обеспокоенного Соловьева про то, все ли под контролем в смысле безопасности в таких поездках). Пресс-секретарь поздравил ведущего госканала с новым форматом. Воскресная программа «Москва. Кремль. Путин» - это отчёт о каждой следующей неделе Путина, теперь он будет предварять «Воскресный вечер». Формулу покойного Лесина 20-летней давности «Путин сам по себе хорошая новость» можно «отливать в граните»)​

Пересказ первого выпуска можно прочесть на Медузе или на Дожде. Программа повторяет многие штампы советской пропаганды, пишет Дмитрий Колезев в колонке на Znak.com:

Первый же сюжет программы заставляет вспомнить то ли о «дорогом Леониде Ильиче», то ли о славословиях в адрес Сталина. Повествование начинается радостным рассказом о шахтерах Кузбасса: их могучей технике (правда, в кадре видно, что она в основном зарубежного производства — Caterpillar и P& H), производственных рекордах и планах на счастливую жизнь. «Насколько работа шахтера опасна и тяжела, Путин знает на собственном опыте», — говорит Зарубин. Выясняется, что речь идет всего лишь об однократном спуске президента в шахту, причем случился он не сейчас, а в начале 2000-х в Норильске, но архивные кадры демонстрируются с такой гордостью, как будто президент совершил настоящий подвиг. В конце сюжета Зарубин выражает радостное удивление тем, что Путин во время поездки подождал несколько секунд, пока губернатор запишет телефон одного из рабочих. «Уверен, что еще будут звонки, чтобы проверить: все, что было обещано [губернатором], будет выполнено. У президента не забалуешь», — подытоживает Владимир Соловьев.

​Мария Слоним

А вот мне интересно, это Соловьёв сам придумал делать такую программу и пошел с этим в Добродееву-Пескову или к нему пришли и сказали: делай эту какашку, ты у нас теперь не отвертишься!

Дмитрий Песков заявил, что программа – "проект ВГТРК, а не Кремля", сообщает ТАСС:

"Наверно, любительские оценки нам давать не с руки", - сказал он. "Нам важно, чтобы информация о президенте, о его рабочем графике подавалась корректно, без искажений и в полной мере; это, мне кажется, делается", - добавил Песков.

"Что касается того, понравилась программа или не понравилась, то здесь свое веское слово говорит коллективный зритель, и это отношение измеряется в рейтинге", - считает пресс-секретарь.

Коллективный зритель пока считает, что советские пропагандисты не устанавливали планку настолько низко.

​Максим Калашников

Появление передачи придворного Соловьева "Москва, Кремль. Путин", елейной донельзя, рассматриваю как попытку поднять упавший рейтинг. Причем лубочную. Ибо умных людей она только раздражает, а дураки и так голосуют, как надо.



Такого не позволяли себе ни Сталин, ни Брежнев. Но все, что умеет нынешняя власть - только "пиарить". Реальных достижений нет, остается апеллировать к "самому человечному человеку" и его физической форме. Как к Хеб-Седу фараона. Ибо наступила фаза, при которой ВВП будет ассоциироваться не с Добрым, Дающим Отцом, а с тем, кто все время чего-то отнимает. Что ж, признак весьма красноречивый.

У многих цитат из нового "Путин-шоу" есть все шансы стать мемами.

Елена Николаева

Путин - человек. Шок, сенсация.

Александр Коляндр

"Будучи самыми пугливыми в мире животными, увидев Путина, козероги не стали убегать. Были шутки, что они его признали".

Идеально подходит, чтоб всех убедить в вечности и верховенства Путина вне зависимости от поста им занимаемого - хоть президент, хоть председатель Общества филателистов.

Татьяна Логвинова

Самые пугливые животные при встрече не убегали-Прямо житие святых

Кирилл Шулика

Первая программа и первая фраза ведущего: "Что Путин хотел сделать с брусникой?".

Это даже хуже, чем Виталина Цымбалюк-Романовская на похоронах Кобзона.

У некоторых комментаторов возникло ощущение, что в программе сделан особый упор на здоровье Путина – и они задаются вопросом, к чему бы это.

Николай Петров

Главный вывод — президент вошел уже в тот возраст (66 лет через месяц), когда госсми начали усиленно подчеркивать его хорошую физическую форму. Еще пара лет — и, кажется, вернется «крепкое рукопожатие» времен позднего Ельцина. И, конечно, любовь к детям и всему человечеству — куда без этого:

• «не очень понимаю, как выдерживается такой график, такой марафон»

• «у президента была напряженная неделя»

• «и следующая неделя Путина будет не менее активной»

• «у президента полноценных выходных просто быть не может»

• «это огромная физическая нагрузка» [об отдыхе в Туве]

• «у президента не забалуешь»

Глеб Павловский

забыл точный день, когда по радио вдруг впервые сказали - "во встрече участвовали члены политбюро И ЛИЧНО ТОВАРИЩ Леонид Ильич Брежнев". Было дело то ли в 1970, то ли в 1971 году, и потом так стало всегда - до смерти. В семье долго обсуждали странное новшество

Многие связывают появление программы с падением рейтинга президента на фоне планирующейся пенсионной реформы. ​"Коммерсантъ" цитирует политолога Евгения Минченко:

Для Путина одним из инструментов выравнивания рейтинговых показателей является демонстрация его человеческих качеств, того, как он тяжело работает на благо страны. Для какой-то части зрителей это действительно может быть интересно, особенно для тех, кого интересует человеческое измерение. Как минимум, чиновничество, которое улавливает пресловутые сигналы, будет с интересом следить за подобного рода программой. Это достаточно специфичный формат, и, вполне возможно, пионерский. По крайней мере, я зарубежных аналогов не припомню.

Но не все считают, что этот пропагандистский трюк поможет Путину вернуть симпатии россиян. ​

​Медиатехнолог

Соловьев, практикующий последние годы римминг как искусство, достиг в нём невероятных успехов. Теперь, имея собственное шоу о Путине, он выписывает такие эквилибристические трюки языком, коим позавидовала бы вся труппа Цирка Дю Солей. <...>



Хоть Соловьев и считает себя главным журналистом страны, его программа - это не журналистика вовсе, а отрабатывание заказа сверху. Хотя кто мы такие, чтобы его осуждать? Человек работает, зарабатывает неплохие деньги, да и к тому же вилла на итальянском озере Комо сама себя содержать не может.



Осуждать в такой ситуации можно только окружение Путина, которое придумало и запустило такую передачу на федералке в попытке закрыть рейтингом Путина проблемы страны в экономическом и социальном секторе, но рейтинг Путина, как мы заметили, тоже не непоколебимая константа и от этого шоу может опуститься еще ниже.