"Культ личности выглядит именно так". Новая телепрограмма о Путине

На телеканале "Россия-1" теперь каждую неделю будет выходить телепередача о Путине. Часовую программу под названием "Москва. Путин. Кремль" ведет Владимир Соловьев, и первый ее выпуск вышел в эфир 2 сентября. Те, кто смог ее посмотреть (и досмотреть до конца), делятся впечатлениями.
На России-1 появилась программа, полностью посвящённая Путину. Владимир Соловьев в студии с придыханием обсуждает с другими людьми, какой Путин великий. Дмитрий Песков рассказывает, что «Путин очень человечный человек». Корреспонденты с мест, буквально взвизгивая от восторга, рассказывают о словах и действиях Путина. Программа идёт час. Это не пародия! Это настоящая программа на нашем телевидении.
Я под впечатлением. Похоже на попытку спасти рейтинг, но я почти уверен, что в 2018 году даже самые дремучие люди не могу такое воспринимать всерьёз. Наше ТВ в своей собственной реальности.
Сообщаю для тех, кто вне политического контекста) На зомбоящике появилась новая телепрограмма "Москва. Путин. Кремль". В ней россиянам рассказывают про наше всё - как путин отдохнул, поел, поработал, укрощает медведей и тд. В первой программе (ведущий Соловьев) пресс-сек путина Песков рассказал, что президент РФ - "самый человечный человек". На полном серьезе. Там, судя по сообщениям телеобозревателей, перл на перле. Включайте и смотрите. Не пропустите событий из судьбы "самого человечного человека" современности. Культ личности в XXI веке выглядит именно так.
«Путин любит детей. Путин любит людей. Путин самый человечный человек». Соловьёв беседует с Песковым о его начальнике. Рассказывает о том, как САМ себя чувствует, как играет в хоккей, как ходит по горам - и вот даже “козероги его признали”. “Да и медведь не дурак. Если он увидит Путина, то будет вести себя прилично» (Песков так шутит, отвечая на вопрос обеспокоенного Соловьева про то, все ли под контролем в смысле безопасности в таких поездках). Пресс-секретарь поздравил ведущего госканала с новым форматом. Воскресная программа «Москва. Кремль. Путин» - это отчёт о каждой следующей неделе Путина, теперь он будет предварять «Воскресный вечер». Формулу покойного Лесина 20-летней давности «Путин сам по себе хорошая новость» можно «отливать в граните»)
Пересказ первого выпуска можно прочесть на Медузе или на Дожде. Программа повторяет многие штампы советской пропаганды, пишет Дмитрий Колезев в колонке на Znak.com:
Первый же сюжет программы заставляет вспомнить то ли о «дорогом Леониде Ильиче», то ли о славословиях в адрес Сталина. Повествование начинается радостным рассказом о шахтерах Кузбасса: их могучей технике (правда, в кадре видно, что она в основном зарубежного производства — Caterpillar и P& H), производственных рекордах и планах на счастливую жизнь. «Насколько работа шахтера опасна и тяжела, Путин знает на собственном опыте», — говорит Зарубин. Выясняется, что речь идет всего лишь об однократном спуске президента в шахту, причем случился он не сейчас, а в начале 2000-х в Норильске, но архивные кадры демонстрируются с такой гордостью, как будто президент совершил настоящий подвиг. В конце сюжета Зарубин выражает радостное удивление тем, что Путин во время поездки подождал несколько секунд, пока губернатор запишет телефон одного из рабочих. «Уверен, что еще будут звонки, чтобы проверить: все, что было обещано [губернатором], будет выполнено. У президента не забалуешь», — подытоживает Владимир Соловьев.
А вот мне интересно, это Соловьёв сам придумал делать такую программу и пошел с этим в Добродееву-Пескову или к нему пришли и сказали: делай эту какашку, ты у нас теперь не отвертишься!
Дмитрий Песков заявил, что программа – "проект ВГТРК, а не Кремля", сообщает ТАСС:
"Наверно, любительские оценки нам давать не с руки", - сказал он. "Нам важно, чтобы информация о президенте, о его рабочем графике подавалась корректно, без искажений и в полной мере; это, мне кажется, делается", - добавил Песков.
"Что касается того, понравилась программа или не понравилась, то здесь свое веское слово говорит коллективный зритель, и это отношение измеряется в рейтинге", - считает пресс-секретарь.
Коллективный зритель пока считает, что советские пропагандисты не устанавливали планку настолько низко.
Появление передачи придворного Соловьева "Москва, Кремль. Путин", елейной донельзя, рассматриваю как попытку поднять упавший рейтинг. Причем лубочную. Ибо умных людей она только раздражает, а дураки и так голосуют, как надо.
Такого не позволяли себе ни Сталин, ни Брежнев. Но все, что умеет нынешняя власть - только "пиарить". Реальных достижений нет, остается апеллировать к "самому человечному человеку" и его физической форме. Как к Хеб-Седу фараона. Ибо наступила фаза, при которой ВВП будет ассоциироваться не с Добрым, Дающим Отцом, а с тем, кто все время чего-то отнимает. Что ж, признак весьма красноречивый.
У многих цитат из нового "Путин-шоу" есть все шансы стать мемами.
Путин - человек. Шок, сенсация.
"Будучи самыми пугливыми в мире животными, увидев Путина, козероги не стали убегать. Были шутки, что они его признали".
Идеально подходит, чтоб всех убедить в вечности и верховенства Путина вне зависимости от поста им занимаемого - хоть президент, хоть председатель Общества филателистов.
Самые пугливые животные при встрече не убегали-Прямо житие святых
Первая программа и первая фраза ведущего: "Что Путин хотел сделать с брусникой?".
Это даже хуже, чем Виталина Цымбалюк-Романовская на похоронах Кобзона.
У некоторых комментаторов возникло ощущение, что в программе сделан особый упор на здоровье Путина – и они задаются вопросом, к чему бы это.
Главный вывод — президент вошел уже в тот возраст (66 лет через месяц), когда госсми начали усиленно подчеркивать его хорошую физическую форму. Еще пара лет — и, кажется, вернется «крепкое рукопожатие» времен позднего Ельцина. И, конечно, любовь к детям и всему человечеству — куда без этого:
• «не очень понимаю, как выдерживается такой график, такой марафон»
• «у президента была напряженная неделя»
• «и следующая неделя Путина будет не менее активной»
• «у президента полноценных выходных просто быть не может»
• «это огромная физическая нагрузка» [об отдыхе в Туве]
• «у президента не забалуешь»
забыл точный день, когда по радио вдруг впервые сказали - "во встрече участвовали члены политбюро И ЛИЧНО ТОВАРИЩ Леонид Ильич Брежнев". Было дело то ли в 1970, то ли в 1971 году, и потом так стало всегда - до смерти. В семье долго обсуждали странное новшество
Многие связывают появление программы с падением рейтинга президента на фоне планирующейся пенсионной реформы. "Коммерсантъ" цитирует политолога Евгения Минченко:
Для Путина одним из инструментов выравнивания рейтинговых показателей является демонстрация его человеческих качеств, того, как он тяжело работает на благо страны. Для какой-то части зрителей это действительно может быть интересно, особенно для тех, кого интересует человеческое измерение. Как минимум, чиновничество, которое улавливает пресловутые сигналы, будет с интересом следить за подобного рода программой. Это достаточно специфичный формат, и, вполне возможно, пионерский. По крайней мере, я зарубежных аналогов не припомню.
Но не все считают, что этот пропагандистский трюк поможет Путину вернуть симпатии россиян.
Соловьев, практикующий последние годы римминг как искусство, достиг в нём невероятных успехов. Теперь, имея собственное шоу о Путине, он выписывает такие эквилибристические трюки языком, коим позавидовала бы вся труппа Цирка Дю Солей. <...>
Хоть Соловьев и считает себя главным журналистом страны, его программа - это не журналистика вовсе, а отрабатывание заказа сверху. Хотя кто мы такие, чтобы его осуждать? Человек работает, зарабатывает неплохие деньги, да и к тому же вилла на итальянском озере Комо сама себя содержать не может.
Осуждать в такой ситуации можно только окружение Путина, которое придумало и запустило такую передачу на федералке в попытке закрыть рейтингом Путина проблемы страны в экономическом и социальном секторе, но рейтинг Путина, как мы заметили, тоже не непоколебимая константа и от этого шоу может опуститься еще ниже.
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