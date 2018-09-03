Послы ЕС согласовали продление санкций против России

Европейские дипломаты решили еще на шесть месяцев продлить санкции, введенные против России за аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины. Об этом заявил в своем твиттере корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его словам, решение будет подтверждено на заседании послов 5 сентября.

О том, что послы 28 стран Евросоюза согласовали в понедельник продление индивидуальных санкций против России, также сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства в Совете ЕС, решение утвердят на плановом заседании, затем одобрят в Совете ЕС и внесут в Официальный журнал Евросоюза.

Нынешние меры, связанные с аннексией украинского полуострова, действуют до конца января 2019 года с возможностью продления. В "черном списке" – 155 граждан (после гибели "главы ДНР" Александра Захарченко – 154) и 44 организации. Эти санкции были введены 17 марта 2014 года. С тех пор они неоднократно продлевались и дополнялись. 31 июля этот список пополнился шестью компаниями, занятыми на строительстве Керченского моста. Лицам из этого списка запрещен въезд в ЕС, их активы на территории Евросоюза замораживаются, им нельзя вести бизнес в ЕС.

Против России действует целый ряд санкционных пакетов Евросоюза – экономические и индивидуальные ограничительные меры, а также санкции в отношении самого Крыма. Среди прочего, европейцам запрещено инвестировать в Крым и Севастополь, покупать там недвижимость, поставлять туда различные товары, а также оказывать техническую помощь, направленную на улучшение инфраструктуры полуострова.